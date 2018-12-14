МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Банк России понизил прогноз по росту кредитования экономики в текущем году до 9-11% с октябрьской оценки в 10-12%, следует из доклада регулятора о денежно-кредитной политике.

Согласно материалам, регулятор понизил прогноз по росту кредитования экономики в текущем году до 9-11% с ранее ожидавшихся 10-12%. При этом, ЦБ сохранил ожидания на 2019 году в диапазоне 7-10%, в 2020-2021 годах — на уровне 6-10%.

Кроме того, Банк России не стал менять и прогноз по росту кредитования населения: в 2018 году регулятор ожидает рост в диапазоне 21-24%, в 2019 году — 12-17%, 2020-2021 годах — 10-15%.