ВАШИНГТОН, 14 дек — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай "очень хочет" заключить сделку с США, и не исключил, что это может произойти довольно скоро.

"Китай только что объявил, что их экономика растет гораздо медленнее, чем ожидалось, из-за нашей торговой войны с ними", — написал Трамп в Twitter.

При этом, по его словам, "у США все очень хорошо".

"Китай хочет заключить крупную и очень всеобъемлющую сделку. Это может произойти — и довольно скоро!" — добавил он.

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