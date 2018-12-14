МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Банк России понизил прогноз чистого оттока капитала из РФ на 2020 год до 13 миллиардов долларов c октябрьской оценки в 15 миллиардов долларов, а на 2021 год — до 11 миллиардов долларов с ранее ожидавшихся 14 миллиардов, следует из доклада регулятора о денежно-кредитной политике.

По итогам текущего года регулятор ожидает отток капитала на уровне 67 миллиардов долларов. При этом в ЦБ отметили, что существенный чистый отток иностранного капитала из государственного сектора, наблюдавшийся во втором квартале 2018 года, замедлился в третьем квартале в связи с уменьшением объема продаж суверенных ценных бумаг нерезидентами.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что ЦБ снизил прогноз чистого оттока капитала из РФ на 2019 год до 20 миллиардов долларов с 25 миллиардов.