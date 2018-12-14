БРЮССЕЛЬ, 14 дек — ПРАЙМ. Работа над созданием бюджета еврозоны будет активизирована, он будет частью общего бюджета ЕС, характеристики этого инструмента планируется согласовать летом следующего года, говорится в итоговых материалах саммита лидеров ЕС.

"В контексте многолетнего финансового плана (MFF) мы уполномочиваем Еврогруппу работать над дизайном, методами имплементации и сроками бюджетного инструмента для сближения и конкурентоспособности для еврозоны", — отмечается в материалах.

Председатель Евросовета Дональд Туск на пресс-конференции по окончании этой встречи сказал, что Еврогруппа — совет министров финансов стран еврозоны, "активизирует работу по бюджетному инструменту еврозоны".

Этот бюджет должен будет стать частью общего бюджета всех стран Евросоюза, в котором сейчас лишь 19 из 28 государств применяют евро, говорится в документах саммита.

В настоящее время страны ЕС делают взносы в общий бюджет союза, из которого затем выделяются средства на различные программы, причём не только в странах ЕС.

"Мы определим его (бюджет еврозоны) размер в контексте MFF", — отмечается в заявлении.

Характеристики этого инструмента для региона единой европейской валюты "будут согласованы в июне 2019 года", отмечается в материалах.

В настоящее время в Евросоюзе готовится очередной семилетний финансовый план, на 2021-2027 годы, с учетом которого затем будут создаваться однолетние бюджеты ЕС в этот период.