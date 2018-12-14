МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Плановое увеличение акцизов на отдельные товары в 2019 году в РФ может разогнать инфляцию на около 0,3 – 0,4 процентного пункта, говорится в докладе ЦБ РФ о денежно-кредитной политике.

"Совокупный вклад прироста акцизов в годовую инфляцию (в 2019 году — ред.) может составить около 0,3–0,4 процентного пункта", — сказано в документе.

Наиболее значительный рост акцизов ожидается на бензин и дизельное топливо, но оно не в полной мере будет перенесено в цены соответствующих видов топлива. В соответствии с соглашениями с правительством о стабилизации ситуации на топливном рынке крупнейшие нефтяные компании взяли на себя обязательства по поддержанию розничных цен на топливо до конца 2018 года на уровне мая.

С 1 января по 1 февраля 2019 года темпы прироста розничных цен на нефтепродукты должны быть не выше 1,7%, в феврале-марте – соответствовать прогнозному среднегодовому уровню инфляции на 2019 год. В целом за 2019 год моторное топливо в среднем подорожает не более чем на 4,6%. Рост цен на моторное топливо, не превышающий инфляцию, не создаст нежелательных вторичных эффектов со стороны роста издержек производителей, отмечает регулятор. Вклад в годовую инфляцию составит около 0,2 процентного пункта.

С 1 января 2019 года акцизы на легковые автомобили вырастут на 4,0%, что при прочих равных условиях вызовет повышение розничных цен на автомобили в среднем на 0,2%. По мнению регулятора, увеличение акцизных ставок на легковые автомобили не окажет значительного влияния на инфляцию.

С начала следующего года также ожидается рост акцизов на сигареты на 9,1%, что приведет к их удорожанию на 4,6%. Это внесет в годовую инфляцию менее 0,1 процентного пункта. Ставки акцизов на алкогольную продукцию в 2019 году останутся без изменений. В то же время ввиду отмены льготных акцизов на российское вино и шампанское из мест с защищенным географическим указанием ожидается рост средних цен на вино на 0,9%. Учитывая низкий вес вина и шампанского в индексе потребительских цен, вклад отмены льготных ставок акцизов будет незначительным — менее 0,01 процентного пункта.