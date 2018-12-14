РИМ, 14 дек /ПРАЙМ/, Сергей Старцев. Правительство Италии не намерено опускать уровень дефицита госбюджета на 2019 год ниже 2,04% ВВП, заявил в пятницу премьер-министр Джузеппе Конте в Брюсселе в ходе брифинга по итогам Совета ЕС.

При этом он выразил уверенность в том, что на продолжающихся переговорах с представителями ЕС по данному вопросу будет достигнут положительный результат. "Я уверен, что мы достигнем положительного решения. Перспективу недостижения соглашения я даже не хочу принимать во внимание", — заявил глава итальянского правительства. При этом он подчеркнул, что надеется завершить эти переговоры как можно скорее.

По словам Конте, в настоящее время ведется работа над уточнением "последних деталей" итальянского предложения, причем переговоры "идут до последнего, в том числе и ночное время".

Премьер-министр подчеркнул, что Италия не пришла в Брюссель просить о чем-то. "Италия не находится с шапкой в протянутой руке. Она разработала хорошо продуманный экономический маневр, и нынешний этап не является плодом изменения позиции в последний момент", — сказал он.

Признав сложность и деликатность момента, Конте тем не менее отметил намерение своего кабинета осуществить все реформы, которые были задуманы, в том числе, введение безусловного базового дохода и проведение пенсионной реформы. Глава правительства Италии пояснил, что принятое накануне Совета ЕС решение о снижении дефицита госбюджета на 2019 год с 2,4% до 2,04% ВВП не приведет к тому, что ожидания граждан будут обмануты. "Мы никогда не рассматривали цифру 2,4% как некий тотем", — сказал Конте. По его словам, такое решение стало возможным благодаря тому, что правительство изыскало другие ресурсы для осуществления реформ.

На прошлой неделе Совет министров экономики и финансов еврозоны (Еврогруппа) рекомендовал Италии предпринять шаги, чтобы привести госбюджет на 2019 год в соответствие с Пактом стабильности и роста ЕС. Европейская комиссия 21 ноября отметила серьезное несоответствие проекта госбюджета Италии требованиям Пакта, который предписывает странам ЕС сводить размер дефицита бюджета к 3% ВВП, а госдолга — к 60% ВВП.

ЕК напомнила, что Совет ЕС в июле рекомендовал Италии сократить структурный дефицит на 0,6% ВВП в 2019 году. Однако ноябрьская оценка ЕК проекта госбюджета страны говорит о том, что структурный дефицит Италии вырастет примерно на 1% ВВП в будущем году. ЕК также оценила выполнение Италией требований по сокращению госдолга и пришла к выводу, что они не исполняются. Поэтому ЕК считает оправданным введение в отношении страны процедуры чрезмерного дефицита бюджета (EDP) в части госдолга, если Рим не скорректирует показатели госбюджета.