МОСКВА, 14 дек /ПРАЙМ/. Европарламент (ЕП) согласовал текст резолюции о внедрении технологии блокчейн в торговле, говорится на сайте ЕП.

Внедрение технологии блокчейн в цепочки поставок может в целом увеличить эффективность, скорость и объемы глобальной торговли, ограничив затраты, связанные с международными операциями, отмечается в резолюции. Блокчейн может повысить прозрачность цепочек поставок, снизить затраты, увеличить степень доверия контрагентов, упростить процесс глобальной торговли. Технология также может служить инструментом борьбы с коррупцией, отмечается в резолюции.

Также в документе Европарламент призвал Еврокомиссию "принять ведущую роль в оценке и будущем развитии технологии блокчейн, включая специфические факторы, которые входят в сферу торговой политики ЕС".

Технология блокчейн (blockchain) — система организации распределенной базы данных. В частности, она помогает проводить платежи в режиме онлайн, оперативно подтверждать актуальность данных о клиенте или сделке, регистрировать сделки и вести их реестр.

В октябре официальный представитель по вопросам развития цифровых инноваций и блокчейна главного управления по сетям связи, контенту и технологиям Еврокомиссии Бенуа Абелоос (Benoit Abeloos) заявлял, что более 20 стран Европы готовы подписать соглашение о совместном развитии этой технологии, и отметил, что блокчейн — хороший инструмент для международной торговли.