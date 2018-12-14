МОСКВА, 14 дек /ПРАЙМ/. Банк России завершил год минорным аккордом, подняв ключевую ставку до 7,75%, но второе повышение за год не означает, что ужесточение политики продолжится и в 2019 году. Декабрьское решение стало действием на упреждение внутренних и внешних рисков, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Повышение НДС и возобновление регулярных покупок валюты для Минфина на внутреннем рынке в следующем году, сохраняющаяся геополитическая неопределенность, а также ситуация в мировой экономике перевесили аргументы за сохранение ставки, пояснила глава ЦБ.

По данным ЦБ, годовая инфляция в РФ на 10 декабря составила 3,9%. "В следующий год мы входим без запаса по уровню инфляции, который был ранее, а также с прогнозом существенного повышения инфляции в следующем году. Поэтому мы повышаем ключевую ставку. Сейчас, в условиях повышенных рисков, особенно важно действовать с упреждением", — сказала она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.

Аналитики расценили акцент регулятора на превентивность данного решения как уверенность ЦБ в том, что инфляционный шок временный и начнет "угасать" со второй половины 2019 года. При этом, по мнению экспертов, самым весомым фактором при принятии такого решения стало намерение ЦБ вернуться на валютный рынок в январе после четырёхмесячного перерыва.

"Поскольку ЦБ подтвердил, что с 15 января он возобновляет покупку валюты, то совершенно логично выглядит решение в таком контексте — о повышении ставки, хотя Набиуллина говорила о разных факторах — проинфляционных и контринфляционных. Безусловно, эти факторы присутствуют, но я думаю, что очень важную роль в решении о повышении ставки сыграло решение о возврате к валютным интервенциям", — считает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

Однако эксперты не исключили, что в случае ухудшения внешней обстановки ЦБ может пересмотреть решение о возобновлении покупок валюты уже в январе.

ГЛАВНЫЙ АРГУМЕНТ

ЦБ в середине сентября принял решение не покупать валюту для Минфина до конца года, объяснив это необходимостью повысить предсказуемость действий денежных властей и снизить волатильность финансовых рынков. Это оказало ощутимую поддержку нацвалюте, которая в начале сентября обновляла минимумы за 2,5 года — доллар поднимался до 69,4 рубля, евро — до 80,85 рубля.

В пятницу параллельно с решением по ключевой ставке регулятор сообщил, что возобновит регулярные покупки валюты в полном объеме на рынке для Минфина с 15 января 2019 года. Вместе с этим глава ЦБ подчеркнула, что возобновление валютных интервенций не окажет значимого влияния на финансовые рынки и курс рубля.

"В следующем году в нашем базовом сценарии мы вернемся к ситуации 2017-2018 годов, когда значительная часть нефтяных доходов будет использована для пополнения международных резервов, а вывоз капитала частным сектором снизится. Отмечу, что в этой логике, мы не должны увидеть значительной реакции сальдо текущего счета и валютного курса на возобновление покупок валюты", — сказала Набиуллина.

Период реализации отложенных покупок валюты для Минфина может быть больше или меньше трех лет, но это будет достаточно длительный период, указали в ЦБ.

По мнению директора по аналитике Дмитрия Харлампиева из банка "Открытие", решение о возобновлении покупок валюты связано с признаками стабилизации на внутреннем финансовом рынке. По его оценкам, объем отложенных покупок за 2018 год составляет порядка 29,5 миллиарда долларов.

Инфляция является основным ориентиром политики ЦБ: последовательная и консервативная денежно-кредитная политика позволит ограничить инфляционные риски, указала Набиуллина. По ее словам, это создаст условия для смягчения денежно-кредитной политики в конце 2019 – начале 2020 года, если ситуация будет развиваться в соответствии с базовым прогнозом регулятора. Она допустила, что в марте-апреле 2019 года годовая инфляция может достигнуть пиковых значений — превысить 5,5% и даже 6%.

"В текущих условиях нам очень важно сохранять консервативный подход в оценке рисков и проведении денежно-кредитной политики. Инфляция находится вблизи 4%. Более того, уже со второй половины 2017 года она не превышала этого уровня. Увеличение инфляции в начале следующего года будет вызвано разовыми факторами, но для того, чтобы ограничить их негативные эффекты и обеспечить быстрое возвращение инфляции к 4%, принципиальным является оперативная реакция денежно-кредитной политики", — пояснила Набиуллина.

По мнению Владимира Тихомирова из БКС, повышение ставки может оказать небольшую поддержку курсу рубля, однако эффект, скорее всего, будет краткосрочным. "Также повышение ставки может спровоцировать волну повышений коммерческих ставок по кредитам. Для населения эффект от действий ЦБ будет смешанным: поддержка рубля и стабильности на финансовом рынке — это положительно, однако повышение ставок кредитования означает усиление долговой нагрузки на население", — уверен эксперт.

ТУМАННОЕ БУДУЩЕЕ СТАВКИ

Вместе с тем решение Банка России стало полной неожиданностью для некоторых аналитиков, которые не увидели необходимости в повышении ключевой ставки. Теперь же главной интригой для экспертов становятся возможные колебания ставки в следующем году.

Набиуллина в пятницу повторила уже ранее озвученную формулу, из которой складывается логика решений регулятора: целесообразность дальнейшего повышения ставки будет оцениваться исходя из разных факторов – динамики инфляции, экономики, рисков со стороны внешних условий. Сохраняя "ястребиный" сигнал, глава ЦБ, тем не менее, предупредила участников рынка, что это нельзя расценивать как начало цикла повышения ставок.

Заняв оборонительную позицию в борьбе с рисками, ЦБ не дает четких обещаний и прогнозов, оставляя аналитиков в туманной неопределенности относительно будущих движений ключевой ставки. Возможно, в этом нежелании обещать лишнего заключается стремление регулятора в следующем году сохранить ставку и больше ее не повышать, считает Орлова из Альфа-банка.

"Снижения ставки в следующем году я не жду вообще. Их задача будет — удержаться где-то на уровне 7,75% и не повысить ставку. Это наш хороший сценарий. Потому что, мне кажется, если они опять возьмутся понижать, а потом повышать, это создает больше негатива для рынка", — сказала она.

Нейтральную динамику ждет Харлампиев из банка "Открытие", прогнозировавший сохранение ключевой ставки по итогам сегодняшнего заседания совета директоров ЦБ. Вместе с тем, он указывает, что это возможно, только если инфляция останется в рамках прогноза регулятора, а санкции США, предполагающие запрет на долларовые расчеты отдельных госбанков, введены не будут.

Меньше оптимизма в словах главного экономиста агентства "Эксперт РА" Антона Табаха – он считает, что ключевая ставка может вырасти на 50-75 базисных пунктов уже в первом полугодии 2019 года "в ущерб росту экономики для сохранения жесткой монетарной политики".

В этом ключе нельзя не вспомнить слова Набиуллиной о том, что рынку не стоит бояться небольшого повышения ключевой ставки, так как они снижают вероятность большего повышения в будущем. Именно через эту призму смотрит на сегодняшнее решение главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.

"Само решение и сопровождающие его комментарии явно указывают на преобладание инфляционных страхов. Мы по-прежнему считаем, что не было необходимости повышать ставку, учитывая отсутствие изменений в прогнозах инфляции. Но время покажет. Учитывая тактический характер действий ЦБ РФ, трудно иметь четкое представление о предстоящих решениях, поэтому они будут полностью зависеть от показателей инфляции и внешнего фона", — резюмировал эксперт.