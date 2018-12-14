МОСКВА, 14 дек /ПРАЙМ/. Ростуризм считает вариант перелета из города Хайкоу в Хабаровск и Челябинск через Москву неприемлемым для туристов, которые задержались на китайском курортном острове Хайнань, сообщает ведомство.

Ранее стало известно, что авиакомпания "ИрАэро" приостановила программу полетов в Китай в связи с задолженностью туроператора "Жемчужная река". Позже авиакомпания согласилась за свой счет вывезти из Китая около 1,5 тысячи туристов, купивших путевки туроператора. Ростуризм 12 декабря исключил два юридических лица, принадлежащих туроператору "Жемчужная река", из Единого федерального реестра туроператоров.

"Ростуризм считает вариант перелета из Хайкоу в Хабаровск и Челябинск через Москву неприемлемым для туристов. Соответствующая позиция подтверждается тем, что большинство туристов не согласилось лететь по измененному маршруту и приняли решение вернуться в отели. В настоящее время Ростуризм и Ассоциация "Турпомощь" прорабатывают варианты их доставки до городов проживания", — говорится в сообщении.