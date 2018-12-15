МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Проходящая при фактическом потворстве США контрабанда углеводородного сырья негативно сказывается на перспективах восстановления экономики Сирии, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу направил два обращения главе Пентагона Джеймсу Мэттису, атташе по вопросам обороны при посольстве США в РФ передал их несколько дней назад. В первой ноте глава Минобороны РФ выразил обеспокоенность нарастанием курдско-арабских противоречий на подконтрольной США территории в Сирии.

По данным Конашенкова, в послании также говорится, что поддерживаемая Америкой «автономная администрация» в Заевфратье не смогла добиться существенного прогресса в политике, а также в вопросах восстановления мирной жизни и социально-экономической инфраструктуры.

"Кроме того, на перспективах восстановления сирийской экономики негативно сказывается осуществляемая при фактическом потворстве Соединенных Штатов контрабанда углеводородного сырья за пределы Сирии с подконтрольных американцам районов Заевфратья", — сказал Конашенков.