МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Официальная делегация правительства России поедет в Давос и примет участие в работе Всемирного экономического форума (ВЭФ), ее состав будет определен позднее, сообщил источник в правительстве РИА Новости.

В начале декабря фонд Росконгресс заявил, что прекратил подготовку мероприятий деловой программы проекта "Русский дом" на ВЭФ-2019 в Давосе в связи с введенными ограничениями на участие российских представителей бизнеса в форуме.

"В связи с тем, что организаторы Давосского форума изменили свое решение и сняли ограничения, наложенные ранее на российских бизнесменов, официальная правительственная делегация поедет в Давос и примет участие в работе форума. Уровень делегации и её состав будет определён позднее", — сказал собеседник агентства.

Ранее Financial Times сообщил, что предпринимателям Олегу Дерипаске, Виктору Вексельбергу и главе ВТБ Андрею Костину, которые весной были внесены в санкционный список США. отказали в участии в Давосском форуме. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в середине ноября заявил, что Россия откажется от участия в форуме, если его организаторы не снимут ограничения для российских бизнесменов. Вместе с тем президент РФ Владимир Путин позднее говорил, что российские бизнесмены сами вправе решать вопрос своего приезда в Давос. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил 4 декабря, что российская делегация вряд ли будет представительной.

Всемирный экономический форум пройдет с 22 по 25 января.