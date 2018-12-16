ВАШИНГТОН, 16 дек — ПРАЙМ. США приветствуют решение ЕС продлить санкции против России и обещают и дальше выступать "единым фронтом" с европейцами, заявил представитель госдепартамента Роберт Палладино.

"Мы приветствуем единогласное решение Европейского совета продлить экономические санкции против России. Мы также приветствуем усилия ЕС по поддержке регионов Украины, которые негативно затронуты российской агрессией в Азовском море", — заявил Палладино.

Он отметил, что США разделяют позицию Евросоюза, который считает инцидент в Черном море нападением России на украинские суда и нарушением международного права. При этом Москва неоднократно подчеркивала, что украинские корабли нарушили государственную границу, а пограничники РФ выполняли свой долг.

"США продолжат привлекать Россию к ответственности за ее действия, и мы продолжим работать с европейскими союзниками и партнерами, чтобы выступать единым фронтом против агрессии Кремля", — добавил представитель госдепа.

Ранее лидеры ЕС приняли заявление о готовности "принять меры" для усиления поддержки Киева в связи с задержанием нарушивших границу РФ украинских военных кораблей. В документе отмечается, что "нет никакого оправдания применению Россией военной силы". Евросовет также потребовал немедленного освобождения всех задержанных украинских моряков и возвращения судов.