МОСКВА, 16 дек /ПРАЙМ/. Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев заявил, что призывы США к ФРГ отказаться от "Северного потока — 2" и к ЕС — это бесцеремонное вмешательство в дела суверенных партнеров.

"Категоричное заявление США по "Северному потоку — 2" с призывом к Германии отказаться от него, а к Евросоюзу сплотить ряды "против российской агрессии" — это явное и бесцеремонное вмешательство в дела суверенных партеров, к которым США не имеют права иметь хоть какое-то отношение", — написал Косачев на своей странице в Facebook.

Косачев добавил, что в первую очередь в данной ситуации разочаровывает молчание ФРГ, на интересы которой посягают США, а также пассивность Евросоюза, который не реагирует на вторжение США в суверенные дела.

Попытки США вмешиваться в дела других государств опасны для всего мира и деструктивны для международного сотрудничества, такая линия противоречит интересам любых стран, не являющихся сателлитами США, в том числе интересам России, добавил сенатор.

Косачев добавил, что если бы Россия следовала исключительно собственным интересам, то ей пришлось вмешаться, например, в торговые споры Вашингтона и Пекина на стороне китайского союзника или в кризис НАФТА.

"Мы так не поступаем. Во-первых, потому что Россия уважает суверенитет партнеров и никогда не вмешивается в чужие дела… И в этом мы совершено точно соответствуем статусу мировой державы. И этим мы, разумеется, отличаемся от нахрапистых американцев, пребывающих в иллюзии собственной исключительности и вытекающей из этого вседозволенности", — написал Косачев.