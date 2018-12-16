МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Следственный комитет устанавливает причины схода с рельс семи вагонов грузового поезда в Пермском крае, по предварительной версии, причиной могло стать падение на вагоны строительного крана, сообщил СК РФ.
Пятнадцатого декабря в 21.30 (19.30 мск) в местный главк МЧС поступило сообщение о сходе семи вагонов грузового электропоезда сообщением "Станция Агрыз – станция Красноуфимск" Горьковской ж/д на территории Куединского муниципального района. Вагоны перегонялись пустыми, пострадавших нет.
На месте аварии работали три аварийно-восстановительных поезда, около двухсот сотрудников аварийно-восстановительных бригад.
Была незначительная задержка в движении двух пассажирских поездов.
"Следователи устанавливают причины схода с рельс семи вагонов грузового поезда в Пермском крае. Жертв и пострадавших нет. Предварительная версия — падение на состав строительного крана, проводившего работы на автомобильном мосту, расположенном над ж/д путями", — говорится в сообщении СК в мессенджере WhatsApp.
Место происшествия осматривают следователи и криминалисты.