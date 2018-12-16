ЖЕНЕВА, 16 дек — ПРАЙМ. Организаторы форума в Давосе приветствуют участие делегации из России на ВЭФ-2019 и предпримут необходимые меры, чтобы обеспечить легальность пребывания на форуме россиян под санкциями, если они войдут в состав российской делегации, говорится в заявлении управляющего директора ВЭФ Алоиса Цвингги, поступившем в распоряжение РИА Новости.

"Мы рады узнать, что Россия также направит в Давос правительственную делегацию высокого уровня. Чтобы решать нынешние глобальные вызовы, нам нужны заинтересованные стороны, которые примут участие в ежегодной встрече", — сказал он.

Представитель ВЭФ подчеркнул, что если в состав официальной делегации РФ войдут бизнесмены, находящиеся под санкциями, организаторы "предпримут все необходимые меры, чтобы их присутствие полностью соответствовало текущим правовым условиям".

Ранее источник в правительстве сообщил РИА Новости, что официальная делегация правительства России поедет в Давос и примет участие в работе Всемирного экономического форума (ВЭФ), ее состав будет определен позднее.

Как отмечается, в 2019 году ВЭФ пригласил для участия в своей ежегодной встрече 50 глав государств и правительств, в том числе представителей всех стран G20. Главной темой форума названа глобализация и перспективы создания глобальной архитектуры во времена четвертой индустриальной революции.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что организаторы ВЭФ 2019 отказали в участии в форуме Олегу Дерипаске, Виктору Вексельбергу и Андрею Костину, которые весной были внесены в санкционный список США. В середине ноября премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о том, что Россия может отказаться от участия во Всемирном экономическом форуме, который пройдет в январе 2019 года, если его организаторы не пересмотрят решение не приглашать на него некоторых российских бизнесменов.