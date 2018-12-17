МОСКВА, 17 дек /ПРАЙМ/. Россия заняла 59 место в индексе благополучия и устойчивого экономического развития 2018 года (Sustainable Economic Development Assessment, SEDA), сохранив свою позицию, говорится в исследовании, подготовленном международной The Boston Consulting Group, которое есть в распоряжении РИА Новости.

SEDA – методика анализа фактических данных, предназначенная для оценки благополучия по десяти параметрам, включая здравоохранение, образование и развитие инфраструктуры. Методика SEDA используется для сравнительной оценки 152 стран с точки зрения их текущего уровня благополучия и его изменения с течением времени. Помимо этого, она позволяет оценить, насколько эффективно странам удается превращать валовой национальный доход в благополучие населения независимо от уровня его заработков.

Лидером рейтинга-2018 стала Норвегия, вторую строчка заняла Швейцария, на третьем месте расположилась Исландия. Также в топ-10 рейтинга вошли Люксембург, Дания, Швеция, Сингапур, Финляндия, Австрия и Нидерланды.

"В индексе благополучия SEDA 2018 года Россия заняла 59-е место среди 152 стран, а коэффициент SEDA вернулся к своим значениям за 2009 год, составив 1,11. Тем не менее, это все еще более чем хороший уровень: в среднем по миру коэффициент составляет 1, а для большинства стран — около 0,9-1,1", — отметили авторы исследования. Россия занимает 59 строчку в рейтинге с 2014 года.

"За последние десять лет Россия продвинулась вперед по большинству измерений, особенно в области инфраструктуры и экономической стабильности, но в то же время понизились показатели по здравоохранению, и это повлияло на общий результат. Россия пока еще отстает от топ-30 стран, за исключением показателя занятости, где она их превосходит", — прокомментировал результаты исследования старший партнер, председатель BCG Россия Владислав Бутенко.

"Что касается прогресса за последнее десятилетие, Россия добилась более ощутимых улучшений, чем эти страны. Россия также показывает лучшие результаты, чем страны БРИКС, по большинству измерений SEDA", — добавил он.

Исследование показало, что страны, лидирующие по уровню благополучия населения, продемонстрировали более высокие темпы экономического роста и быстрее восстановились после рецессии, вызванной финансовым кризисом 2008 года. "Результаты исследования противоречат общепринятому мнению о том, что странам приходится выбирать между мерами, стимулирующими рост экономики, и политикой, направленной на повышение уровня благополучия населения", — заключили в BCG.