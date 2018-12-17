МОСКВА, 17 дек /ПРАЙМ/. Министр экономического развития России Максим Орешкин в понедельник в Париже примет участие в заседании российско-французского совета по экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам (СЕФИК), сообщила пресс-служба Минэкономразвития.

СЕФИК является главным рабочим органом российско-французской комиссии по вопросам двустороннего сотрудничества на уровне глав правительств. В рамках Совета созданы 12 специализированных рабочих групп, ведущих деятельность по основным направлениям двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

Сопредседателем совета со стороны Франции является министр экономики и финансов Брюно ле Мэр.

"Стороны обсудят текущее состояние и перспективы торгово-экономических отношений между Россией и Францией. В ходе сессии СЕФИК рассматриваются традиционные направления сотрудничества в таких сферах экономики как энергетика, в том числе атомная, авиастроение, космос, транспорт, сельское хозяйство", — говорится в сообщении Минэкономразвития.

Как подчеркнули в пресс-службе ведомства, в ходе предстоящей встречи отдельное внимание будет уделено подписанному на площадке ПМЭФ-2018 совместному заявлению министерств экономики двух стран по новому "российско-французскому партнерству для экономики будущего".

Глава Минэкономразвития также планирует в понедельник провести встречу с представителями французского бизнеса.