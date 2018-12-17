МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Банк "ФК Открытие" увеличил долю в Polymetal International plc (объединяет активы АО "Полиметалл") до 12,73% с 8,1%, сообщается в материалах банка.

"Количество и доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации, которым эмитент имел право распоряжаться до наступления соответствующего основания: 37,998 миллиона голосов, 8,1% (прямое и косвенное)… после наступления соответствующего основания: 59,744 миллиона голосов, 12,73% (прямое и косвенное)", — говорится в сообщении.

Polymetal Int занимает второе место в РФ по производству золота, владеет активами в России, Казахстане и Армении. В 2017 году Polymetal увеличил производство золота на 21% — до 1,075 миллиона унций (33,436 тонны), серебра — снизил на 8% до 29,2 миллиона унций (908,222 тонны). Общее производство металлов в пересчете в золотой эквивалент выросло на 13% в сравнении с годом ранее — до 1,433 миллиона унций.