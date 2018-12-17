МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Polymetal Int (объединяет активы АО "Полиметалл") продал 100% доли в Хаканджинском (ООО "Охотская ГГК", Хабаровский край) проекте группе несвязанных частных российских покупателей за 30 миллионов долларов, сообщает Polymetal.

По условиям сделки, часть суммы в 5 миллионов долларов будет выплачена денежными средствами, а 25 миллионов долларов – в форме принимаемого чистого долга без регресса на Polymetal. Убыток от выбытия составит приблизительно 15 миллионов долларов на основе балансовой стоимости предприятий Хаканджинского по состоянию на 30 ноября 2018 года. Ожидается, что сделка будет закрыта до конца 2018 года.

Продаваемые активы включают в себя перерабатывающую фабрику производительностью 600 тысяч тонн в год, инфраструктуру на месторождении Хаканджинское, а также оставшиеся складские запасы руды с месторождений Хаканджинское, Авлаякан и Озерное, которые на текущий момент составляют приблизительно 100 тысяч унций (3,1 тонны) золотого эквивалента. Сделка также включает в себя участки с высокой степенью разведанности Кундуми, минеральные ресурсы которого по состоянию на 1 января 2018 года оценивались в 140 тысяч унций золотого эквивалента, а также Мевачан. Активы расположены в Охотском и Аяно-Майском районах Хабаровского края на Дальнем Востоке России.

Совокупная стоимость активов Хаканджинского составляет 60 миллионов долларов после выплаты дивидендов в пользу Polymetal перед закрытием сделки. Прибыль компании до налогообложения за 2017 год, относящаяся к данным активам, составила 43 миллиона долларов. После выбытия актива компания сохранит полный контроль над месторождением Светлое, которое не является частью сделки.

Polymetal развивал проект Хаканджинское с нуля и запустил фабрику в 2003 году. За 15 лет предприятие произвело примерно 2 миллиона унций в золотом эквиваленте в основном из руды, полученной на четырёх месторождениях (Хаканджинское, Юрьевское, Озерное и Авлаякан). В настоящий момент на предприятии работает 480 человек.