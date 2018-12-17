МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Почти треть бюджета Украины на 2019 год будет направлена на погашение и обслуживание внешнего и внутреннего долгов, сообщил в понедельник замминистра финансов Сергей Верланов.

По его словам, 2019 год — это год "наибольшего вызова в истории Украины по финансированию внешнего и внутреннего долга".

"На их погашение и обслуживание в бюджете Украины на 2019 год предусмотрено 417 миллиардов гривен (почти 15 миллиардов долларов). Это почти треть бюджета. Эти долги созданы не сегодня, они созданы предыдущими правительствами", — приводит слова Верланова пресс-служба Минфина.

Верланов отметил, что февраль, май, сентябрь будут месяцами "пиковой нагрузки".

"Это вызов как для правительства, так и для всей страны. А наша новая программа с МВФ и консервативный бюджет на следующий год – ответ на эти вызовы. В целом Минфин смотрит на выполнение бюджета в следующем году, если не с оптимизмом, то, по крайней мере, со спокойствием. Все, что нужно было сделать, мы сделали. Риски известны, мы ими управляем, у нас есть план В, план С", — добавил Верланов.

Ранее премьер Украины Владимир Гройсман сообщил, что Киев должен погасить 33 миллиарда долларов госдолга в ближайшие пять лет. По его словам, обслуживание госдолга ежегодно обходится Украине в 5% от ВВП. В августе украинское правительство утвердило стратегию управления госдолгом, цель которой снизить уровень долга к ВВП до 49% к концу 2020 года.

Президент Украины Петр Порошенко 7 декабря подписал закон о государственном бюджете страны на 2019 год с дефицитом 2,3% ВВП, инфляцией на уровне 7,4% и ростом экономики в 3%. Принятие сбалансированного бюджета на 2019 год является одним из условий продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ).