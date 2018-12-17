МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны в ноябре, по окончательной оценке, замедлилась до 1,9% против уровня октября в 2,2%, следует из данных европейского статистического агентства Евростат.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали показатель на уровне предварительной оценки в 2%.

Годовая инфляция в Евросоюзе в ноябре замедлилась до 2% с октябрьских 2,2%. Годом ранее, в ноябре 2017 года, годовая инфляция в еврозоне составляла 1,5%, в Евросоюзе — 1,8%.

Самый высокий показатель годовой инфляции в ноябре был зафиксирован в Эстонии, Венгрии и Румынии (по 3,2% в каждой стране). Самый низкий продемонстрировали Дания (0,7%), Ирландия (0,8%) и Португалия (0,9%)

Профицит внешнеторгового баланса еврозоны в октябре составил 14 миллиардов евро против 13,1 миллиарда евро в сентябре.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали, что профицит опустился до 12,7 миллиарда евро.