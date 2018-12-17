МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Промышленное производство в РФ в ноябре замедлило рост в годовом выражении до 2,4% с октябрьских 3,7%, по итогам 11 месяцев рост промпроизводства составил 2,9%, сообщает Росстат.

В месячном выражении падение промпроизводства в ноябре составило 0,2% после роста на 5,8% в октябре. С исключением сезонного и календарного факторов в ноябре наблюдалось падение на 0,4%.

Наибольший рост производства в ноябре (на 7,8% в годовом выражении) был зафиксирован в добыче полезных ископаемых. Рост в обработке в ноябре был нулевым, в водоснабжении, водоотведении и ликвидации отходов — 7%, обеспечение электрической энергией, газом и паром выросло на 2,4%.

По итогам 2017 года промпроизводство в РФ, согласно данным Росстата, выросло на 2,1%. Минэкономразвития прогнозирует рост промышленности по итогам 2018 года на 3%.