МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал Федеральную резервную системы (ФРС) США за вероятное повышение ее ставки на декабрьском заседании регулятора, следует из его сообщения в соцсети в Twitter.

"Это невероятно, что с очень сильным долларом и практически без инфляции… пылающим Парижем и Китаем на спаде, ФРС еще рассматривает очередное повышение процентной ставки", — написал Трамп в Twitter.

Последнее в этом году заседание ФРС США состоится 18-19 декабря. Рынки ждут, что регулятор в четвертый раз за год повысит свою базовую ставку — до 2,25-2,5% с нынешнего уровня в 2-2,25% годовых. При этом взгляды наблюдателей также традиционно будут прикованы к прогнозам регулятора о росте ВВП страны, а также числе актов повышения ставки в 2019 году. Изначально Федрезерв планировал, что их будет три, однако в случае ухудшения экономической ситуации их может быть меньше.

Трамп уже неоднократно критиковал ФРС за повышение ставки, заявляя, что это может повредить экономическому росту. Также президент США пошел на достаточно редкий шаг, сменив главу ФРС в начале своего президентского срока — вместо Джанет Йеллен председателем совета управляющих регулятора тогда стал Джером Пауэлл. Однако Пауэлл продолжил политику повышения ставок.