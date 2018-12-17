ВАШИНГТОН, 17 дек — ПРАЙМ. США не исключают введения новых санкций против России из-за инцидента в Керченском проливе, заявил спецпредставитель госдепартамента по Украине Курт Волкер.

Три корабля ВМС Украины 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны, трое из них были ранены, они были госпитализированы и получили медпомощь, их жизни ничто не угрожает. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы.

"Во-первых, мы разговариваем с Германией, Францией и другими нашими западными партнерами, чтобы быть уверенными, что мы очень хорошо координируем наши действия. Это новая эскалация, исходящая от России в этом конфликте на Украине… Я хочу выслушать позицию наших партнеров… уже сегодня", — сказал Волкер на брифинге для журналистов в Брюсселе.

"В этом вопросе в качестве ответа на действия РФ мы должны рассматривать ряд подходов, в том числе и в части пакета санкций", — добавил он.

Президент России Владимир Путин ранее назвал инцидент в Черном море провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.