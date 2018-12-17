ПАРИЖ, 17 дек — ПРАЙМ. Инфляция в РФ к концу марта 2019 года на пике будет чуть выше 5% в годовом исчислении, заявил журналистам глава министерства экономического развития Максим Орешкин.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина допустила, что в марте-апреле 2019 года годовая инфляция может на пике превысить 5,5% и даже достичь 6%.

"Мы как раз говорили, что в районе 5%, может быть чуть выше. Март, конец марта", — сказал Орешкин, отвечая на вопрос о том, согласен ли он с оценкой ЦБ относительно пиковых значений инфляции.

Он добавил, что у министерства более сдержанные прогнозы по инфляционной динамике. "То, что мы видим в конце этого года, это то, что существенно ускорились темпы роста цен на плодоовощную продукцию, которая является основным драйвером. Но это одновременно означает, что часть инфляции первого квартала перенеслась в этот год. Поэтому то ускорение инфляции, которое мы видим сейчас, оно абсолютно не говорит о сохранении этой тенденции в будущем", — сказал Орешкин.

Он подчеркнул, что базовая инфляция устойчиво находится ниже 4%, даже несмотря на все курсовые колебания. "Вообще-то, что курс (рубля — ред.) укрепился в последнее время — последние несколько месяцев, скорее, этот фактор будет работать в другую сторону", — сказал он.