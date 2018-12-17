МИНСК, 17 дек /ПРАЙМ/. ВВП Белоруссии в январе-ноябре 2018 года вырос на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил в понедельник Национальный статистический комитет страны.

"Объем ВВП в текущих ценах составил 111 миллиардов белорусских рублей (около 52 миллиардов долларов), или в сопоставимых ценах 103,2% к уровню января–ноября 2017 года", — говорится в сообщении.

Там также отмечается, что индекс-дефлятор ВВП в январе–ноябре 2018 года по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 112,5%.

Правительство ставило задачу обеспечить в этом году рост экономики страны на 3,5%. За январь-сентябрь ВВП Белоруссии вырос на 3,7%, в январе-октябре — на 3,5%.