МОСКВА, 17 дек /ПРАЙМ/. Федеральная таможенная служба (ФТС) не видит рисков для импорта алкоголя из-за дефицита акцизных марок нового образца, в частности, запас продукции для новогодних праздников уже сформирован, сообщила РИА Новости начальник главного управления федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС Елена Ягодкина.

В минувшую пятницу ряд СМИ сообщил, что у российских компаний-импортеров алкогольной продукции наблюдается дефицит акцизных марок как нового, так и старого образца из-за перехода на помарочный учет, при котором в ЕГАИС вносится информация не о товарной партии, а о каждой бутылке. По данным изданий, в результате в ноябре-декабре сократился объем импорта алкоголя в РФ, что может привести к его дефициту в магазинах в феврале-марте, а по отдельным позициям — уже в предновогодние дни.

"Мы не разделяем эти опасения. По нашему мнению, и статистика это подтверждает, на сегодняшний день поставки импортного алкоголя в страну достаточно ритмичны и соответствуют текущей сезонной обстановке", — сказала в свою очередь Ягодкина.

"С 1 октября поменялась форма марки, поменялся порядок выдачи. Все импортеры, крупные ритейлеры были заблаговременно об этом оповещены и предварительно озаботились тем, чтобы запастись марками старого образца, которые могут выдаваться до 31 декабря текущего года", — добавила собеседник агентства.

По ее словам, Центральная акцизная таможня начала принимать заявления на изготовление акцизных марок нового образца. Ранее в понедельник в пресс-службе "Гознака" сообщили РИА Новости, что изготовление и поставка акцизных марок нового образца будет осуществляться в рамках заключенного 14 декабря контракта с ФТС.

"У нас отложен спрос где-то примерно 90 дней минимум. На новогоднем спросе это явно не отразится никак. Вся алкогольная продукция под Новый год уже фактически ввезена", — заключила Ягодкина.