МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Уходящий год оказался худшим за четверть века с точки зрения рыночных займов регионов, а в следующем году возможен новый антирекорд, но в этом нет ничего плохого, наоборот — это означает, что субъектам РФ хватает собственных доходов, и они могут позволить себе придержать выпуск облигаций в ожидании более выгодных условий на рынке, считают опрошенные агентством "Прайм" аналитики. Орешкин: "Русские офшоры" станут популярнее

"За истекший период 2018 года произошло 13 рыночных размещений: 11 регионов РФ размещали свои облигации, при этом Якутия и Красноярский край выходили на рынок дважды. Это почти в два раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, как по количеству, так и по объему", — рассказала эксперт группы суверенных рейтингов и прогнозирования АКРА Елена Анисимова.

"По количеству выпусков облигаций регионов текущий год станет худшим как минимум с 1994 года. Для сравнения, в последние 20 лет в среднем было по 30-40 выпусков в год, а в 2005 году было более 50 удачных размещений региональных облигаций. По всей видимости, регионы сейчас слабо заинтересованы в таких заимствованиях, отчасти из-за хорошей динамики бюджетных доходов", – уверен начальник управления анализа финансовых институтов РИА Рейтинг Андрей Манько.

В настоящий момент планируемых к размещению выпусков региональных бумаг нет, а значит, картина по году не изменится. В следующем году аналитики также не ждут оживления на этом рынке. "Возможно, мы увидим очередной антирекорд", — заявил Манько.

ТАКАЯ КОНЪЮНКТУРА

Снижение количества размещений аналитики связывают не с состоянием финансов в самих регионах — их долговая устойчивость даже улучшилась, а с ухудшением в 2018 году рыночной конъюнктуры. Это справедливо не только для регионов, но и для Минфина России, которому впервые за много лет не удастся выполнить собственную программу внутренних займов. Россияне стали занимать больше, чем сберегать

Заемщики, выходившие в 2018 году на рынок, имели в среднем даже более высокий уровень рейтинга, чем в 2017 году, отмечает АКРА. При этом облигации разместили регионы, которые ранее не размещались вовсе, или делали это очень давно – Камчатский и Хабаровский края, правда, оба эти выпуска были размещены только частично. Средневзвешенная ставка доходности региональных облигаций, по данным АКРА, и в текущем году, и в прошлом, была примерно на одном уровне — около 8,5%, также мало изменился средневзвешенный срок – он составляет около 7 лет.

"Готовность привлекать рыночный долг в 2019 году будет напрямую зависеть от ситуации на рынках капитала", – уверена Анисимова. Она отметила, что в последние недели аукционы Минфина стали проходить чуть более удачно, в октябре вернулись на рынок облигаций и самые сильные корпоративные заемщики. Самые высокие зарплаты в РФ получают жители ЯНАО и Чукотки

"У регионов мы еще не видим такой тенденции. Вне сценария роста волатильности на глобальных рынках и расширения санкций мы ожидаем стабилизации и даже снижения ставок во второй половине 2019 года, однако пока вероятность рискованных сценариев сохраняется", – считает аналитик АКРА.

Интерес со стороны инвесторов к бумагам тоже есть – об этом говорит маленький спред с доходностью ОФЗ, отмечает Манько из РИА Рейтинг. Однако он согласен, что в следующем году активизации заимствований регионами ждать не стоит. "Заимствования могут начать расти при ускорении экономического роста и активизации инвестиционных процессов", — заявил он.

КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ

Субъекты РФ в 2013-2015 годах буквально оказались на краю долговой ямы: многие из них не смогли бы самостоятельно справиться с выплатой долгов, львиная доля которых приходилась, правда, не на облигации, а на значительно более дорогие кредиты коммерческих банков. Тогда эксперты даже заговорили о вероятности дефолтов отдельных регионов. Владивосток опередил Москву и Петербург в денежном "запросе на счастье"

Ситуация осложнялась тем, что именно регионы были ответственны за выполнение "майских указов" президента от 2012 года по повышению зарплат бюджетникам – а для этого им нужны были новые займы. Положение спас Минфин России: он начал выдавать им дешевые бюджетные кредиты на замещение рыночных обязательств.

"Минфин не просто давал бюджетные кредиты – он давал их с большим количеством условий, связанных как с необходимостью замещения коммерческого долга, так и с требованиями жесткой бюджетной политики, чтобы госдолг не увеличивался, а сокращался", — напомнил научный сотрудник Института Егора Гайдара Александр Дерюгин.

В результате структура госдолга субъектов РФ значительно поменялась. В сентябре 2015 года доля бюджетных кредитов составляла 37,3%, кредитов от банков – 37,6%, ценных бумаг – 20,2%. По состоянию на сентябрь 2018 года на бюджетные кредиты приходилось уже больше половины обязательств, банковские кредиты сократились до 18,9%, а доля ценных бумаг выросла до 25,8%.

В 2018 году была запущена программа реструктуризации бюджетного долга: Минфин заключил с 75 регионами соглашения о рассрочке платежей. А в текущем году заметно выросли собственные доходы регионов, что способствовало сокращению их долга и росту долговой устойчивости.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

В конце текущего года можно говорить о том, что критическая ситуация для регионов миновала, и большинство из них может проводить собственную долговую политику без оглядки на Минфин. За январь-октябрь текущего года объем госдолга субъектов РФ сократился на 184,6 миллиарда рублей или на 8% и составил 2,131 триллиона рублей. Это 26,3% объема общих доходов региональных бюджетов без учета безвозмездных поступлений. При этом объем задолженности по рыночным обязательствам сократился на 242,9 миллиарда рублей или на 20% и составил 972,6 миллиарда рублей, рассказали в министерстве финансов России. Куртки, лекарства и собаки: с подделками каких товаров могут столкнуться россияне

"Другой вопрос, что делать дальше. С одной стороны, Минфин призывает постепенно не ориентироваться на бюджетные кредиты и переходить на коммерческие, тем более что ставки за последнее время немного сократились. Но с другой стороны, мы понимаем, что даже дополнительные расходы, связанные с обслуживанием госдолга, это весьма существенно для многих регионов", — считает завкафедрой госрегулирования экономики Института общественных наук РАНХиГС Владимир Климанов.

Как видно из динамики, интерес регионов уже смещается от банковских кредитов в сторону обязательств по ценным бумагам, то есть облигациям. Стоимость таких заимствований, хоть и ниже банковских, но все равно достаточно высока. Однако такие займы, даже если будут расти, вряд ли выйдут из-под контроля настолько, чтобы снова появилась угроза для финансовой стабильности регионов, уверены эксперты.

"Разница заключается в том, что в вопросах банковских кредитов регионов Минфин не имеет влияния, а вот процесс выпуска облигаций может контролировать полностью", — пояснил Дерюгин из института Егора Гайдара. Кроме того, в региональной практике сложилось так, что размещать бумаги – "дело хлопотное, трудоемкое, требующее квалифицированных усилий", согласен Климанов из РАНХиГС.