МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Генеральная Ассамблея ООН поддержала предложенную Украиной резолюцию, которая подвергает критике "милитаризацию Крыма и Севастополя".

За принятие документа высказались 66 стран, против — 19, еще 72 государства воздержались.

В постпредстве России уже выразили сожаление по поводу итогов голосования.

В резолюции выражается "серьезная озабоченность в связи с постепенной милитаризацией Крыма Российской Федерацией как оккупирующей державой", а также сложившейся обстановкой в Черном и Азовском морях.

Подписавшие документ страны "настойчиво призвали" Российскую Федерацию прекратить дестабилизировать ситуацию на полуострове Крым, поставляя на "территорию Украины" вооружения, в том числе — "ядерные летательные аппараты и ракеты, оружие, боеприпасы".