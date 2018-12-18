МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Группа НЛМК приступила к масштабной реконструкции доменной печи N6 на Липецкой площадке, говорится в сообщении компании.

Ожидается, что реализация проекта позволит увеличить её производительность на 8% — до 3,4 миллиона тонн чугуна в год, кардинально улучшить экологические характеристики и продлить срок межремонтной работы на 50% — до 25 лет. Инвестиции в реконструкцию составят более 34 миллиардов рублей.

В настоящее время идет монтаж новых воздухонагревателей, аспирационных систем, укрупненная сборка основных узлов и металлоконструкций. Эти работы завершатся до остановки доменной печи, запланированной на май 2019 года. Во время остановки в течение 130 суток печь демонтируют и заново отстроят из подготовленных укрупненных блоков, отмечается в релизе.

"В крупнейшем за последние два года инвестпроекте Липецкой площадки участвуют ведущие российские и зарубежные инжиниринговые компании, поставщики оборудования и технологий. Мы получим более производительную и эффективную доменную печь с улучшенными экологическими характеристиками. Реконструкция аспирационной системы почти в 10 раз снизит содержание пыли в воздухе", — сказал вице-президент по инвестиционным проектам группы НЛМК Константин Лагутин, слова которого приведены в сообщении.

"Это не просто замена старой печи на новую, проект внесет крупный вклад в общее увеличение производства стали в рамках нового этапа стратегии", — добавил Лагутин.