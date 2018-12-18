МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Кабинет министров Украины во вторник продлил действие двух постановлений от 30 декабря 2015 года, предусматривающих ограничения на импорт ряда товаров из РФ и введение ввозной пошлины в отношении некоторых других российских товаров, до 31 декабря 2019 года, сообщается на сайте правительства страны.

"Постановления предусматривают полный запрет ввоза ряда товаров из РФ, а также продление действия таможенных пошлин на некоторые товары из России, которые до 2015 года ввозились без пошлины. Срок действия решений продлен до 31 декабря 2019 года с возможностью их продления в будущем", — говорится в сообщении.

Украинский кабмин пишет, что предусмотренные меры были применены с целью противодействия торговым ограничениям на импорт и транзит украинской продукции со стороны РФ, для обеспечения защиты национальных интересов и интересов украинского бизнеса.

"Так, для некоторых российских товаров вместо нулевой ставки, которая действовала согласно соглашению об установлении режима свободной торговли между странами СНГ, от 2 января 2016 года действует так называемый режим "наибольшего содействия" ВТО, предусматривающий применение высших ставок ввозной пошлины", — уточняется в сообщении.

Также правительство продлило действие постановления о введении запрета на импорт ряда товаров из России, в частности: пищевой продукции (молочной продукции, чая, кофе, пива, водочных изделий), косметических средств личной гигиены (шампуней, гелей для душа, мыла), продукции химической промышленности для сельского хозяйства, хлористого калия, а также железнодорожного оборудования (локомотивов, вагонов, путевого оборудования) и других.

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. РФ обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис. Несмотря на это, Киев ввел против РФ ряд санкций.