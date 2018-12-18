МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Цены производителей промышленных товаров в России в ноябре резко замедлили рост — до 0,7% с 3,3% в октябре, с начала года повышение цен составило 15,5%, сообщает Росстат.

При этом рост цен промпроизводителей в ноябре в годовом выражении составил 16,8%.

За отчетный месяц в добыче полезных ископаемых увеличение цен на нефтяной (попутный) газ составило 4,6%, на природный газ и газовый конденсат – 4,1%, на сырую нефть – 2,6%.

В обрабатывающих производствах наибольшее увеличение цен отмечено в производстве текстильных изделий, где на 9,4% подорожали нетканые текстильные материалы и изделия из них, кроме одежды, на 3% – прочие текстильные изделия, не включенные в другие группировки.

В производстве пищевых продуктов на 8,7% выросли цены на сахар, на 5% – на чай и кофе, на 3,6% – на хлеб и мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения, на 3,3% – на крахмал и крахмалосодержащие продукты, а также приправы и пряности, на 2,4% – на продукты мукомольной и крупяной промышленности.

В производстве прочей неметаллической минеральной продукции на 7,3% увеличились цены на формование и обработку листового стекла, на 2,5% – на огнеупорные изделия. Выросли цены на отдельные виды нефтепродуктов: конденсат газовый стабильный – на 5,9%, топливо дизельное – на 3,3%, углеводороды газообразные, кроме природного газа – на 3%.