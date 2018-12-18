МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Количество новых домов в США в ноябре увеличилось на 3,2% по сравнению с пересмотренным показателем октября и составило 1,256 миллиона, говорится в сообщении министерства торговли страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения показателя на 0,2% по сравнению с первоначальным показателем октября в 1,228 миллиона — до 1,225 миллиона новостроек. Показатель октября был пересмотрен до 1,217 миллиона.

При этом число разрешений на строительство в ноябре увеличилось до 1,328 миллиона — на 5% с пересмотренного октябрьского показателя. Аналитики ожидали, что индикатор составит 1,259 миллиона. Индикатор октября был пересмотрен в сторону увеличения — до 1,265 миллиона с 1,263 миллиона разрешений.

Показатель количества новостроек отражает число новых домов, строительство которых уже началось. Необходимость кредитов для строительства жилья обусловливает крайнюю чувствительность данного показателя к уровню процентных ставок в стране. Увеличение объемов строительства свидетельствует о позитивных тенденциях в сфере доходов населения и положительно влияет на динамику в смежных отраслях.