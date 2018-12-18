МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в соцсети Twitter предостерег Федеральную резервную систему (ФРС) США, члены которой соберутся сегодня на последнее в этом году заседание регулятора, от совершения "очередной ошибки", посоветовав им быть ближе к рынку и прочитать свежий выпуск деловой газеты Wall Street Journal.

"Я надеюсь, что люди из Федрезерва прочитают сегодняшний выпуск Wall Street Journal (WSJ) Editorial перед тем как совершат еще одну ошибку. Не позволяйте рынку стать еще более неликвидным, чем сейчас. Остановитесь на 50 миллиардах. Почувствуйте рынок, не следуйте за бессмысленными цифрами. Удачи!", — написал Трамп.

Комментарии Трампа отсылают к редакторской колонке в WSJ, в которой речь идет о необходимости для ФРС взять паузу в повышении процентных ставок. Накануне президент также в очередной раз выразил неудовольствие намерением ФРС повысить ставку.

В статье говорится о том, что индекс личных расходов потребителей в США, на который ориентируется регулятор в своей политике, снижается на протяжении нескольких месяцев, доллар дорожает к основным мировым валютам, а также к сырьевым товарам. При этом в статье уточняется, что ужесточение монетарной политики ФРС могло привести в этом году к падению на фондовых рынках, несмотря на рост экономики и хорошие финансовые показатели компаний. В частности, в октябре на мировых фондовых площадках наблюдался резкий обвал котировок.

Ранее среди основных причин такого падения в США аналитики указывали распродажу активов с баланса ФРС, которая достигла 50 миллиардов долларов в месяц, что привело к резкому сокращению ликвидности на рынках.

Последнее в этом году заседание ФРС США состоится 18-19 декабря. Рынки ждут, что регулятор в четвертый раз за год повысит свою базовую ставку — до 2,25-2,5% с нынешнего уровня в 2-2,25% годовых. При этом взгляды наблюдателей также традиционно будут прикованы к прогнозам регулятора о росте ВВП страны, а также числе актов повышения ставки в 2019 году. Изначально Федрезерв планировал, что их будет три, однако в случае ухудшения экономической ситуации их может быть меньше.