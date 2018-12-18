БРЮССЕЛЬ, 18 дек — ПРАЙМ. Орган по разрешению споров ВТО на заседании во вторник решил по второму запросу США сформировать панель арбитров в споре с Россией по дополнительным пошлинам на импорт ряда товаров из Соединенных Штатов, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом переговоров.

Россия приняла 6 июля и с 5 августа ввела новые ставки импортных пошлин в отношении ряда американских товаров в ответ на ранее введенные США пошлины на сталь и алюминий. Дополнительные импортные пошлины на сталь (25%) и алюминий (10%) были введены США 23 марта 2018 года. Они применяются к импорту из всех стран за исключением Австралии и Аргентины, импорт из Бразилии и Южной Кореи исключен только по действию пошлин на сталь.

"Орган по разрешению споров по второму запросу США согласился создать панель для решения по дополнительным пошлинам, введенным Россией на определенный импорт из США в ответ на пошлины США на импорт стали и алюминия", — сообщил он.

Таким образом, теперь создано пять панелей арбитров организации относительно дополнительных пошлин на импорт из США, введенных, помимо РФ, Канадой, Китаем, Евросоюзом и Мексикой.

Это заседание органа по разрешению споров планировало рассмотреть повторный запрос США на формирование этой панели. Россия 4 декабря заблокировала первый такой запрос США. Речь идёт о деле WT/DS566, касающемся дополнительных пошлин РФ. США в конце августа 2018 года запросили консультации в ВТО с РФ. Они прошли 9 ноября, но спора не разрешили. По правилам ВТО, первый запрос о созыве панели арбитров может быть отклонен, второй — нет, разве что все участники заседания согласятся с этим.

В материалах ВТО к этому делу сообщается, что речь идет о пошлинах, определенных постановлением правительства РФ №788 от 6 июля 2018 года. Документ предусматривал повышение импортных пошлин на отдельные виды транспортных средств для перевозки грузов, строительно-дорожной техники, нефтегазового оборудования, инструментов для обработки металлов и бурения скальных пород, оптоволокна, страной происхождения которых являются США. Ставки этих пошлин составили от 25% до 40%.