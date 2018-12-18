МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Трендовая инфляция в РФ в ноябре ускорилась до 5,2% с 5,15% в октябре, сообщает Банк России.

"Оценка годовых темпов трендовой инфляции в ноябре 2018 года незначительно повысилась до 5,20% с 5,15% в октябре", — говорится в материалах регулятора.

Рост трендовой инфляции, наблюдаемый в 2018 году, указывает на продолжающуюся стабилизацию инфляционного давления среди отдельных наиболее устойчивых компонент ИПЦ на уровне, несколько превышающем 4%, отмечает регулятор.

По мнению ЦБ, очень медленный рост трендовой инфляции по сравнению с гораздо более заметным увеличением годовых темпов роста потребительских цен указывает на преобладание временных факторов в ускорении годовой инфляции при одновременном плавном повышении инфляционного давления со стороны устойчивых факторов.

На среднесрочном горизонте риски отклонения годовой инфляции вверх от 4% по-прежнему преобладают над рисками отклонения инфляции вниз, считает регулятор.