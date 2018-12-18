ЛОНДОН, 18 дек /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Бизнес-инвестиции в Великобритании в 2019 году резко сократят темпы роста до 0,1% с ожидавшегося в 2018 году роста на 1% на фоне неопределенности, связанной с Brexit, прогнозируют в Торговой палате Великобритании (British Chambers of Commerce, BCC).

Согласно обновленному прогнозу ВСС, рост инвестиций в 2018 году составит 0,6% против ожидавшегося ранее 1%; в 2019 году этот показатель составит 0,1%; в 2020 году – 1,2%.

При этом ВСС незначительно улучшила свой прогноз по ВВП Великобритании в 2018 году – до 1,2% с 1,1%. В 2019 году темпы роста британской экономики составят 1,3%, в 2020 году – 1,5%.

Улучшение ожиданий ВВП в 2018 году связано с хорошими результатами за третий квартал, вызванными такими временными факторами, как "чемпионат мира по футболу и теплой погодой", отмечается в отчете.

Эксперты также изменили прогноз по росту потребления в 2018 году – до 1,5% с 1%; в 2019 — до 1,2% с 1,3%; в 2020 году – до 1,5% с 1,7%.

Как отмечается в сообщении ВСС, обновленный прогноз отражает мнение бизнеса по поводу неоднократных задержек по согласованию условий будущей сделки по Brexit. "Компании с ужасом смотрят на продолжающуюся сагу в Вестминстере. Многие из них резко приостановили свои планы по инвестициям, включая инвестиции в заводы, машинное оборудование и помещения", — говорится в отчете палаты.

"До выхода Великобритании из ЕС осталось чуть более 100 дней, компании все еще не знают, с какими торговыми условиями они столкнутся и многие компании сдерживают инвестиции и найм сотрудников. BCC настоятельно призывает Вестминстер собраться вместе, чтобы прояснить будущие отношения Великобритании с ЕС и избежать беспорядочного Brexit, к которому страна просто не готова", — призывают в ВСС.

При этом авторы отчета подчеркивают, что указанный прогноз предполагает достижение какой-либо сделки по Brexit с ЕС, так как в случае выхода из ЕС без сделки прогноз будет значительно хуже.

Великобритания должна покинуть ЕС 29 марта 2019 года. В октябре британское правительство и ЕС после многомесячных переговоров договорились о тексте соглашения, определяющего условия выхода. В декабре британские власти объявили об активизации подготовки к Brexit без соглашения. Опасение вызывает скорость процесса рассмотрения документа парламентом. Изначально голосование по документу в британском парламенте было запланировано на вечер 11 декабря. Однако после трех дней дебатов премьер Тереза Мэй признала, что соглашение в нынешнем виде не поддержит подавляющее большинство депутатов, и перенесла голосование на середину января.