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МОСКВА, 18 дек /ПРАЙМ/. Агентство по страхованию вкладов (АСВ), конкурсный управляющий обанкротившегося Внешпромбанка, подало во вторник в арбитражный суд Москвы заявление о привлечении бывших контролирующих лиц банка к субсидиарной ответственности на рекордную сумму – около 219 миллиардов рублей, сообщает АСВ.

В сообщении говорится, что требование предъявлено к 18 ответчикам, в том числе к бывшему президенту и одной из совладелиц Внешпромбанка Ларисе Маркус и бывшему вице-президенту Екатерине Глушаковой. Как отмечает АСВ, в период с 1 марта 2014 года до даты отзыва лицензии 14 марта 2016 года контролирующими банк лицами совершены действия по предоставлению кредитов техническим юрлицам, формированию технической ссудной задолженности физлиц, неправомерному списанию денежных средств со счетов клиентов банка, а также не предпринимались меры по предупреждению банкротства при наличии соответствующих оснований.

Арбитраж Москвы в марте 2016 года по заявлению Банка России признал Внешпромбанк, входивший до отзыва лицензии в топ-40 в России по размеру активов, банкротом. Представитель временной администрации банка заявил тогда в суде, что активы банка составляют около 40 миллиардов рублей, а обязательства — около 250 миллиардов рублей.

Девятый арбитражный апелляционный суд в декабре 2017 года признал долг Ларисы Маркус перед Внешпромбанком в размере 113,5 миллиарда рублей и включил эту сумму в реестр требований кредиторов Маркус в деле о ее банкротстве. В такую сумму АСВ оценивает убытки банка, причиненные его экс-главой, дававшей указания подчиненным о списании денег со счетов кредитной организации. Данные факты отражены в приговоре Хамовнического районного суда по уголовному делу в отношении Маркус.

Маркус, осужденная за хищение из подконтрольной кредитной организации около 114 миллиардов рублей, была признана банкротом в мае 2017 года по заявлению банка "ВТБ 24". Хамовнический суд Москвы в 2017 году приговорил Маркус к девяти годам колонии общего режима. Дело рассматривалось в особом порядке, то есть без изучения доказательств и при полном признании вины. По версии следствия, Маркус со своим братом, руководителем банка Георгием Беджамовым в мае 2009 года в Москве создала организованную группу, в которую вошли Глушакова, а также "неустановленные лица". С мая 2009 года по декабрь 2015 года обвиняемые, как установил суд, оформляли заведомо невозвратные кредиты и списывали деньги со счетов вкладчиков без их ведома.