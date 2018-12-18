МОСКВА, 18 дек /ПРАЙМ/. Банк России обнаружил мошеннический сайт, маскировавшийся под его интернет-приемную, сообщает регулятор на своей странице в соцсети Facebook.

"На прошлой неделе был обнаружен мошеннический сайт, который маскировался под нашу интернет-приемную. Увидеть ссылку на него можно было на первой странице поисковой выдачи, сейчас ресурс уже снят с делегирования", — говорится в сообщении.

Регулятор напомнил адрес своей интернет-приемной: https://www.cbr.ru/Reception/. В поисковой выдаче "Яндекса" главная страница ЦБ также помечена синей галочкой.