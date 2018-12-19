МОСКВА, 19 дек /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы США завершили вторник в плюсе после распродажи накануне, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,35%, до 23675,64 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ на 0,45%, до 6783,91 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 на 0,01%, до 2546,16 пункта.

В понедельник американские торговые площадки закрылись в минусе на 2%.

Инвесторы ждут итогов двухдневной встречи ФРС США, которые будут подведены в среду, новых прогнозов регулятора и намеков на направление дальнейшей монетарной политики.

Участники рынка также обратили внимание на статистику по рынку жилья — по сообщению американского министерства торговли, количество новых домов в стране в ноябре выросло на 3,2% по сравнению с пересмотренным показателем октября и составило 1,256 миллиона. Аналитики ожидали роста новостроек лишь до 1,225 миллиона. Число разрешений на строительство в ноябре также выросло сильнее прогноза.

Кроме того, инвесторы следят за новостями из Европы, в частности Великобритании. Телеканал Sky News ранее во вторник сообщил со ссылкой на источник в британском правительстве, что парламент отклонил предложение лидера оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбина о голосовании по вотуму недоверия премьеру Терезе Мэй. В понедельник Корбин внес соответствующее ходатайство, так как недоволен, что Мэй перенесла голосование о соглашении с ЕС по Brexit.