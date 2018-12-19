АФИНЫ, 19 дек /ПРАЙМ/. Парламент Греции проголосовал за бюджет на 2019 год, предусматривающий рост ВВП на 2,5%.

"За" высказались 154 депутата, "против" — 143 депутата в 300-местном парламенте. Всего в голосовании участвовали 297 депутатов.

Поддержали бюджет депутаты правящей коалиции — Коалиции радикальных левых СИРИЗА и партии "Независимые греки" (АНЭЛ).

Премьер-министр Алексис Ципрас завершил дискуссии выступлением, в котором призвал поддержать первый после выхода из соглашений с кредиторами бюджет. До этого Греция вынуждена была полностью согласовывать всю экономическую политику в обмен на кредиты.

"Сегодня мы голосуем по первому бюджету после выхода из меморандумов (с кредиторами). Бюджет развития после 8 лет жесткой экономии. Наш первый бюджет", — сказал Ципрас.

Он заметил, что при оппозиции безработица выросла до 28% с 11%, нынешнему правительству удалось снизить ее до 18,3%. "За 3,5 года мы снизили безработицу почти на 10 процентных пунктов. Мы создали 350 тысяч новых рабочих мест", — сказал он.

"Нам удалось вывести Грецию из меморандумов, справедливо разделив бремя (кризиса). И теперь у нас сложная работа, чтобы делиться преимуществами", — сказал он, обвинив оппозицию в том, что ее идеология — процветание для верхушки и обнищание остальных.

"Я хочу вас призвать проголосовать за первый после выхода из соглашений с кредиторами бюджет. Первый бюджет вновь свободной Греции, Греции более справедливой, которая будет идти вперед", — заявил премьер.