МОСКВА, 19 дек /ПРАЙМ/. Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) одобрил кредит для Киева на 3,9 миллиарда долларов на 14 месяцев.

"Совет директоров Международного валютного фонда принял программу помощи stand-by для Украины на 14 месяцев на общую сумму 3,9 миллиарда долларов", — написал Порошенко в Instagram.

Он добавил, что в ближайшее время Украина получит первый транш в 1,4 миллиарда долларов.

Премьер Украины Владимир Гройсман 19 октября заявил, что Киев и МВФ договорились о новой программе, которая начнет действовать в 2019 году. МВФ подтвердил, что достиг договоренности с правительством Украины относительно нового кредитного займа на 14 месяцев, сумма финансирования эквивалентна 3,9 миллиарда долларов.

Глава Национального банка Украины Яков Смолий сообщал журналистам, что ожидает предоставления стране транша в размере 1,4-1,9 миллиарда долларов до католического Рождества.