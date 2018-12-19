МОСКВА, 19 дек /ПРАЙМ/. Украина получит первый транш кредита от Международного валютного фонда (МВФ) до 25 декабря, решения о последующих будут приняты в мае и ноябре по итогам обзоров выполнения условий, сообщает минфин Украины.

Ранее президент Украины Петр Порошенко сообщил, что совет директоров Международного валютного фонда одобрил кредит для Киева на 3,9 миллиарда долларов на 14 месяцев, в том числе в ближайшее время первый транш в 1,4 миллиарда.

"Первый транш в размере 1,4 миллиарда долларов должен быть направлен в Украину до 25 декабря. Решение о дальнейших транша будет приниматься в мае и в ноябре 2019 после обзора успехов Украины по выполнению условий меморандума", — говорится в сообщении.