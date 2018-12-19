МОСКВА, 19 дек /ПРАЙМ/. Объем "свободных денег" у россиян в ноябре увеличился на 8,4% по сравнению с октябрем, до 23,2 тысячи рублей, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Индекс свободных денег "Ромира" — разница между доходами домохозяйства и тратами на необходимые товары и услуги. Средние доходы домохозяйств определяются на основе расчетов "Ромира" и Росстата, а оценка затрат производится на основе данных скан-панели домохозяйств холдинга. Она базируется на данных потребления 40 тысяч россиян, 15 тысяч домохозяйств в 220 городах страны с населением более 10 тысяч человек.

Холдинг ранее указывал, что в октябре объем "свободных денег" россиян сократился по сравнению с сентябрем (когда это были 21,9 тысячи рублей) на 2,2% и составил 22 тысячи рублей. Затем показатели были уточнены: по новым оценкам, объем "свободных денег" в октябре составил 21,4 тысячи рублей.

"В ноябре объем "свободных денег" в среднестатистическом российском домохозяйстве вырос на 8,4% по сравнению с октябрьским значением и достиг отметки в 23,2 тысячи рублей", — говорится в новом исследовании "Ромира".

Среднегодовое значение индекса "свободных денег" с учетом данных октября составило 23 тысячи рублей.

В городах-миллионниках значение индекса в ноябре повысилось по сравнению с октябрем на 6,1% и составило 29,5 тысячи рублей. В городах с числом жителей от 500 тысяч до 1 миллиона индекс вырос на 8,8%, до 24,6 тысячи рублей. В городах с населением 100-500 тысяч человек объем "свободных денег" вырос на 11,6%, составив 16,3 тысячи рублей.