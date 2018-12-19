МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Инфляция в Великобритании в ноябре в годовом выражении замедлилась до 2,3% с октябрьского уровня в 2,4%, а в месячном — ускорилась до 0,2% с 0,1%, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS).

Показатели совпали с прогнозами аналитиков, опрошенных агентством Рейтер.

Индекс CPIH, который учитывает расходы домовладельцев на содержание жилья, вырос в ноябре в годовом исчислении на 2,2%, как и в октябре. В месячном выражении показатель увеличился на 0,2%.