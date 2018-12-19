МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Госкорпорация "Ростех" и "Агентство инвестиций в социальную сферу" объявили о создании совместного предприятия "РТ-Скорая помощь", которое займется обновлением автопарка скорой помощи в субъектах РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.

"Также новая компания возьмет на себя техническое обслуживание специализированных автомобилей и сервисное сопровождение их медицинского оснащения", — сказали в пресс-службе. Там отметили, что решение о создании СП было принято в ходе набсовета АНО "Агентство инвестиций в социальную сферу", которое прошло под сопредседательством гендиректора "Ростеха" Сергея Чемезова.

СП будет приобретать автомобили у производителей, оснащать их необходимой медтехникой и поставлять в регионы. Кроме того, "РТ-Скорая помощь" будет предоставлять субъектам РФ услугу по транспортному содержанию автопарка скорой помощи. Объем инвестиций и распределение долей в СП на текущий момент не раскрываются.

"Сегодня в России около 20 тысяч медицинских автомобилей, более 50% этого автопарка находится в изношенном состоянии. Совместное предприятие позволит комплексно решить эту проблему и обеспечить службы экстренной медицинской помощи в регионах РФ современной медицинской автотехникой. Проект направлен на повышение качества и доступности квалифицированной медицинской помощи на местах. Он также способствует решению задач в области диверсификации оборонных предприятий "Ростеха" и увеличения производства гражданской продукции", — прокомментировал создание СП индустриальный директор "Ростеха" Сергей Абрамов.

Медоборудование для автопарка "РТ–Скорая помощь" будет производиться холдингами "Ростеха". "В комплектацию каждого автомобиля входит 55 единиц медтехники, в том числе мобильные диагностические комплексы "Ангел" производства "Техмаша" и автоматические наружные дефибрилляторы, выпускаемые холдингом "Швабе", — уточнили в "Ростехе".

По словам исполнительного директора "Агентства инвестиций в социальную сферу" Ильи Ковалева, уже в январе 2019 года в регионах будет произведен детальный аудит автопарка скорой помощи.