МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Инфляция в РФ с 11 по 17 декабря третью неделю подряд остается на уровне 0,2%, с начала года потребительские цены выросли на 3,9%, сообщает Росстат.

Недельная инфляция ускорилась до 0,2% на неделе с 27 ноября по 3 декабря, в период с 13 по 26 ноября она сохранялась на уровне 0,1%, а с 7 по 12 ноября составляла также 0,2%. До этого семь недель подряд инфляция оставалась на уровне 0,1%.

За прошедшую неделю цены на куриные яйца выросли на 4,4%, на пшено – на 1,3%, на куриное мясо, сосиски, сардельки – на 0,6%, на сыры, муку, хлеб из пшеничной муки 1 и 2 сортов – на 0,5%, на вареную колбасу, сахар-песок, хлеб ржаной – на 0,4%, на мясные консервы, сливочное масло, сметану, жирный творог, вермишель и соль – на 0,3%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 2,6%, при этом огурцы стали дороже на 8,5%, помидоры – на 5,5%, белокочанная капуста – на 3,6%.

Цены на автомобильный бензин снизились на 0,1%, на дизельное топливо – не изменились.