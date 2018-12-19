МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Реальные располагаемые доходы россиян в ноябре снизились на 2,9% в годовом выражении после роста в октябре на 0,3%, следует из оперативного доклада Росстата.

Реальные располагаемые денежные доходы — это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию.

"Реальные располагаемые денежные доходы, по оценке, в ноябре 2018 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года снизились на 2,9%, в январе-ноябре 2018 года увеличились на 0,4%", — говорится в докладе.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в ноябре 2018 года, по оценке, составила 42,75 тысячи рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 8,6%, а в январе-ноябре 2018 года — на 10,3%, говорится в докладе. При этом аналогичный показатель динамики в октябре составил 8,9%.

Рост реальной заработной платы в ноябре составил 4,6% в годовом выражении, замедлившись после октябрьского роста в 5,2%, а за январь-ноябрь показатель составил 7,4%.