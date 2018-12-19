МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Объем производства продукции сельского хозяйства в России в январе-ноябре 2018 года сократился в действующих ценах на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 4,915 триллиона рублей, в ноябре показатель снизился на 3,9% в годовом выражении, до 481,1 миллиарда рублей, говорится в оперативном докладе Росстата.

Сокращение показателя в ноябре произошло после роста в октябре (на 11,9%), в августе и сентябре сельхозпроизводство также падало (на 11,3% и на 6% соответственно). Минсельхоз РФ ожидает, что рост объема производства сельскохозяйственной продукции в России в 2018 году составит 1%. Рост показателя по итогам 2017 года составил 3,1%, показатель был уточнен (прежняя оценка Росстата — рост на 2,5%).

В конце октября министр экономического развития РФ Максим Орешкин сообщил журналистам, что динамика объема производства сельскохозяйственной продукции в РФ может быть отрицательной. По данным Росстата, в последний раз объем производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий РФ сокращался по сравнению с предыдущим годом в 2012 году — снижение тогда составило 4,8%.

На конец ноября 2018 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей составляло 18,7 миллиона голов (на 0,7% меньше по сравнению с соответствующей датой предыдущего года), из него коров — 8,1 миллиона (на 0,9% меньше). Поголовье свиней выросло на 2,8% — до 24,3 миллиона, овец и коз — снизилось на 1,1%, до 24,2 миллиона.

На хозяйства населения приходилось 42,3% поголовья крупного рогатого скота, 12% свиней, 47,8% овец и коз (на конец ноября 2017 года — 42,6%, 13,4%, 47,9% соответственно). Производство скота и птицы на убой в январе-ноябре в хозяйствах всех категорий выросло на 2,7% — до 13,2 миллиона тонн (в живом весе), в ноябре — на 0,4% — до 1,6 миллиона тонн.

Производство молока за 11 месяцев 2018 года в годовом выражении повысилось на 1,2% и составило 29,3 миллиона тонн, в ноябре текущего года производство выросло на 1,6% и составило 2,2 миллиона тонн. Производство яиц в январе-ноябре выросло на 0,5% и составило 41,5 миллиарда штук, за ноябрь — снизилось на 0,8%, до 3,4 миллиарда штук.