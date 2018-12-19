МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) за 11 месяцев 2018 года увеличила перечисления в консолидированный бюджет РФ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 24%, до 19,3 триллиона рублей, заявил глава ФНС Михаил Мишустин.

"За 11 месяцев 2018 года в консолидированный бюджет Российской Федерации поступило, по предварительным данным, 19,3 триллиона рублей. Это на 24%, или на 3,7 триллиона рублей, больше соответствующего периода 2017 года", — сказал он журналистам.

В том числе в федеральный бюджет поступило 10,8 триллиона рублей, что на 32%, или на 2,6 триллиона рублей больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отметил Мишустин.

"Высокие темпы поступлений поддержаны растущей ценой на нефть. Однако половина общей суммы прироста поступлений обеспечена ненефтегазовыми доходами", — сказал глава ФНС.

Поступления налога на прибыль выросли на 25,3%, или на 767 миллиарда рублей, НДС – на 16%, на 432 миллиарда рублей, НДФЛ – почти на 12,6%, или на 352 миллиарда рублей; имущественного налога – на 12,1%, или на 142 миллиарда рублей.